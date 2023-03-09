«На сцену летели гнилые помидоры»: известный продюсер против возвращения Аллы Пугачевой

Несколько дней назад в интернет-пространстве появились разговоры о том, что Примадонна собирается дать юбилейный концерт в России.

Певице скоро исполняется 74 года. В честь этого события она и планирует заглянуть на родину.

Леонид Дзюник бывший концертный директор группы «ТаТу», известный своими весьма резкими патриотическими высказываниями, заявил, что очень надеется на фэйки относительно возвращения Аллы Борисовны на сцены российских концертных площадок.

«Я верю, что Примадонне хватит трезвости ума, чтобы не организовывать концерт. Не хотелось, чтобы на сцену летели гнилые помидоры», – заявил Дзюник.

Ранее мы писали о том, что на самом деле заставило Аллу Пугачеву бросить все и уехать в Израиль.