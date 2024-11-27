На саксофониста Игоря Бутмана подали в суд из-за долгов по квартире

На саксофониста Игоря Бутмана подали в суд. Причина претензий – долги народного артиста России за квартиру.

Подробности сообщает mk.ru.

По информации издания, в исковом заявлении говорится о долгах за жилплощадь и коммунальные услуги. Иск принят к производству.

Дело рассмотрит мировой суд района Хамовники. Размер задолженности не уточняется.

Изданию известно, что Бутман владеет квартирой на Пречистенке. Предположительно, за ней и числится долг.

Ранее сообщалось, что дирижер Юрий Башмет добился выселения из квартиры шести человек. Недвижимость находится в доме на Тверской улице – в особняке «Саввинское подворье».