Опубликовано 27 ноября 2024, 20:041 мин.
На саксофониста Игоря Бутмана подали в суд из-за долгов по квартире
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На саксофониста Игоря Бутмана подали в суд. Причина претензий – долги народного артиста России за квартиру.
Подробности сообщает mk.ru.
По информации издания, в исковом заявлении говорится о долгах за жилплощадь и коммунальные услуги. Иск принят к производству.
Дело рассмотрит мировой суд района Хамовники. Размер задолженности не уточняется.
Изданию известно, что Бутман владеет квартирой на Пречистенке. Предположительно, за ней и числится долг.
Ранее сообщалось, что дирижер Юрий Башмет добился выселения из квартиры шести человек. Недвижимость находится в доме на Тверской улице – в особняке «Саввинское подворье».