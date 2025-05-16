Опубликовано 16 мая 2025, 19:181 мин.
На сайте российского посольства нашли первое фото певца Алексея Воробьева с женой
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Появилось первое фото певца Алексея Воробьева с женой после сообщений о тайной свадьбе. На снимке артист запечатлен с Аидой Гарифуллиной в российском посольстве в Австрии.
Об этом сообщает Super.ru.
Как пишет издание, новоиспеченные супруги были на приеме по случаю Дня Победы. Также источник отмечает, что у Аиды есть австрийский паспорт.
В соцсетях певца после новостей о тайной свадьбе появилась фотография из гримерки, на которой Воробьев закрыл картинкой правую руку. Из-за этого не увидеть, есть ли на пальце обручальное кольцо.
Ранее сообщалось, что певец женился в апреле. Пару расписали в Грибоедовском ЗАГСе. Будущие супруги встречались с зимы этого года, вместе отдыхали в России и за границей.