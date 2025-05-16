На сайте российского посольства нашли первое фото певца Алексея Воробьева с женой

Появилось первое фото певца Алексея Воробьева с женой после сообщений о тайной свадьбе. На снимке артист запечатлен с Аидой Гарифуллиной в российском посольстве в Австрии.

Об этом сообщает Super.ru.

Как пишет издание, новоиспеченные супруги были на приеме по случаю Дня Победы. Также источник отмечает, что у Аиды есть австрийский паспорт.

В соцсетях певца после новостей о тайной свадьбе появилась фотография из гримерки, на которой Воробьев закрыл картинкой правую руку. Из-за этого не увидеть, есть ли на пальце обручальное кольцо.

Ранее сообщалось, что певец женился в апреле. Пару расписали в Грибоедовском ЗАГСе. Будущие супруги встречались с зимы этого года, вместе отдыхали в России и за границей.