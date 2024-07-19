«На руках понесли»: Савичева назвала свой «красный флаг» в мужчинах

Российская певица Юлия Савичева рассказала, что считает «красным флагом» в отношениях с мужчиной. Ее слова приводит Пятый канал.

«Сразу же хочет жениться. Это прям, мне кажется, первый „красный флаг“. Когда все очень быстро, знаете, так происходит», — заявила исполнительница.

Артистка уточнила, что тонны комплиментов и знаков внимания в самом начале знакомства также расценивает как тревожный сигнал. Она считает, что это может означать, что с этим мужчиной и отношениями что-то не так.

«На руках понесли, розами завалили — это, мне кажется, один большой «красный флаг»!» — добавила звезда.

Напомним, Юлия Савичева с 2014 года замужем за композитором Александром Аршиновым. Звезда признавалась, что у них были разные периоды в отношениях, и полгода она жила отдельно от мужа. Певица рассказывала, что им удалось сойтись благодаря мудрости супруга, который с пониманием отнесся к ее поступку. У пары есть дочь Анна, которая живет в Португалии.

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