«Дно пробито»: продюсер высказался о Пугачевой, которая отправила песню на концерт иноагентов

Продюсер Евгений Фридлянд подтвердил, что певица Алла Пугачева могла отправить песню на концерт иноагентов. Также он пожалел исполнительницу и заявил, что не это должно было происходить в конце жизни Примадонны.

Комментарий Фридлянда приводит издание «Абзац».

19 декабря на фестивале в Лондоне прозвучала песня Пугачевой «Нам всем нужен мир», написанная 40 лет назад Владимиром Кузьминым. Продюсер считает, что «тему с Пугачевой» могли придумать для пиара.

Он рассуждает, что все хотят мира, но певица, «видимо, хочет чего-то другого».

«Мне Аллу Борисовну очень жалко… Она была легендой, а сегодня попала в круг людей, которые крутятся в своём небольшом мирке. Кажется, что дно уже пробито и дальше ехать некуда, но их выступления продолжаются», - сказал Фридлянд.

Ранее мы писали подробнее о концерте, где прозвучала песня певицы. Ведущий со сцены объявил: Пугачева хотела, чтобы зрители услышали эту композицию.