На рубашке подозреваемого в убийстве певца Игоря Талькова нашли три группы крови

Судебно-медицинский эксперт Ирина Исакова установила, что на рубашке подозреваемого в убийстве певца Игоря Талькова были следы трех групп крови. Она проводила экспертизу одежды продюсера Валерия Шляфмана.

Об итогах узнал Пятый канал. Эксперт сохранила вырезы одежды.

«Экспертизу рубашки Шляфмана проводила я. На ней находилось три группы крови», - сообщила Исакова на суде.

Один из следов - кровь Талькова, допускает специалист. Она сохранилась на правом рукаве. Другие следы могли принадлежать охраннику певицы Азизы.

Также выяснилось, что после выстрела Тальков какое-то время был в сознании. У певца нашли ранения груди и ладони – его нанесли одной пулей. Соответствующий вывод озвучил врач бюро судмедэкспертов Петербурга Владимир Исаков.

Напомним, Талькова застрелили в 1991 году. Подозреваемый в преступлении сейчас находится не в России - в 1992 году он сбежал в Израиль.

Певица Азиза в декабре пришла в суд по делу об убийстве. Она считает, что убийство случилось по оплошности.