«На развод подала. Вот обрадовалась!»: жена бросила шоумена Степана Меньшикова

Бывший участник проекта «Дом-2» и шоумен Степан Меньшиков заявил, что жена приняла решение о разводе. Несколько месяцев назад мужчина вернулся из Таиланда, и супругу с дочерью оставил там.

Поклонники решили, что между влюбленными возникли разногласия, но Степан опровергал слухи. Он отметил, что женщине просто очень нравится жаркая страна. При этом его жена на днях сообщила о том, что разводится с мужем. Она также призналась, что Степан не будет заниматься воспитанием наследницы.

«На развод подала. Вот обрадовалась!» — прокомментировал фото с улыбающейся женщиной Степан. Своими словами он намекнул, что именно Ангелина стала инициатором разрыва.

Напомним, что это не первый брак шоумена. В первый раз он отправился к алтарю с Евгенией Шамаевой. Она родила ему двоих детей – Ивана и Варвару, им сейчас 11 и восемь лет соответственно. При этом мужчина получил информацию о том, что не является биологическим отцом мальчика, но продолжил к нему относиться, как к своему ребенку.

Несмотря на это, во втором браке он стал более подозрительным. Так, Меньшиков заставил вторую супругу сделать ДНК тест, чтобы узнать, точно ли дочь Степания от него. Когда результаты пришли, он долго извинялся перед любимой.

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