«На публике нельзя показываться»: сын Щербакова раскрыл правду о состоянии отца

Сын актера Бориса Щербакова прокомментировал состояние отца в беседе с 360.ru. Василий заявил, что никакой пневмонии у звезды нет, но после падения ему лучше «не показываться на публике».

После госпитализации СМИ пишут разнообразную информацию о самочувствии артиста. Но наследник поспешил опровергнуть новости о том, что Щербакову стало хуже. Он заявил, что у отца нет никакой пневмонии.

«Какая пневмония? Не было никакой пневмонии. Он упал, лицо разбил, и он восстанавливается. Это же долгий процесс», — высказался сын актера.

По словам наследника, у его папы боевое настроение. Но после падения и операции он не будет спешить появляться на публике.

«Упал с лестницы на каменный пол, конечно, у него лицо разбито, его долгое время не будет. На публике нельзя показываться», — пояснил Василий.

Во время нахождения в больнице у знаменитости был день рождения. Праздник он провел в палате. Напомним, что врачи обнаружили у Щербакова перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Мужчина перенес операцию.

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