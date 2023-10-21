На премьере «Императриц» Юлия Пересильд и Михаил Тройник держались за руки

Актриса Юлия Пересильд пришла на премьеру художественно-документального фильма «Императрицы», в котором она сыграла главную роль, вместе с возлюбленным Михаилом Тройником и дочерью Марией.

На мероприятии в московском кинотеатре «Каро Октябрь» Тройник не выпускал руку Пересильд и все время обменивался с ней влюбленными взглядами. Слухи о романе пары появились еще во время съемок фильма «Вызов», однако тогда актеры не подтвердили, что между ними завязались романтические отношения.

Позже Юлия призналась, что их с Михаилом связывает не только работа и назвала его своей опорой и поддержкой, сообщает Kp.ru.

39-летняя актриса растит двух дочерей от режиссера Алексея Учителя. Звездные наследницы уже несколько лет блистают на экранах.

Ранее мы писали, что Юлия Пересильд решила отдохнуть от серых будней и улетела с семьей в Турцию. Звезда фильма «Вызов» поделилась с подписчиками в соцсетях свежими кадрами в купальнике и похвасталась, что наконец-то может насладиться тишиной.