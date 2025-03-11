«На правильном пути»: 11-летний сын Михалковой и Гигинеишвили пошел по стопам отца

Режиссер Резо Гигинеишвили заявил, что его сын от актрисы Надежды Михалковой пошел по стопам родителей. В личном блоге он поделился коротким видеороликом, который сам снял смонтировал 11-летний Иван.

На кадрах наследник режиссера и актрисы играет в баскетбол в пустом спортивном зале.

«Так горжусь моим сыном! Он срежиссировал, смонтировал, выбрал музыку и исполнил главную роль в потрясающем видео про баскетбол. Рад видеть его на правильном пути», — поделился Резо.

Пользователи Сети поддержали режиссера и назвали Ивана талантливым ребенком, которого ждет большое будущее.

Напомним, Надежда Михалкова ушла от Гигинеишвили в 2017 году. В настоящее время режиссер проживает в Грузии и редко бывает в России. При этом сын часто приезжает к нему.

Ранее Анна Михалкова заявила о наступлении времени, когда в киноиндустрии стало мало мужчин. По ее словам, только цех осветителей «держится» без женщин, все остальные профессии заняли представительницы прекрасного пола.