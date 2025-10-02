НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 октября 2025, 12:14
1 мин.

«На правах старшей сестры»: дочь Бориса Гребенщикова* поделилась редкими кадрами с братом

Дочь Бориса Гребенщикова* Алиса опубликовала новое фото с младшим братом Глебом.
Дочь лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ) Алиса поделилась редким фото с младшим братом Глебом. В своем личном блоге 47-летняя актриса выложила кадры сделанные во время ее визита к отцу, который живет в Великобритании.

Глеб является сыном музыканта* от художницы Людмилы Шурыгиной. Пара разошлась в 1989 году, когда экс-фронтмен* рок-группы решил жениться в третий раз, на Ирине Титовой. Сейчас молодой человек живет вместе с отцом. Он также играет в его коллективе на перкуссии.

«На правах старшей сестры мучаю Глеба селфачами», — с юмором подписала Алиса Гребенщикова публикацию с совместным фото с родственником.

Ранее мы писали, как бывший скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин высказался об уехавшем за границу лидере коллектива Борисе Гребенщикове* и других покинувших страну артистах. Музыкант считает, что звезды-эмигранты измазали фекалиями двери своего дома, комментируя их негативные высказывания в адрес России.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Источник:Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ренат Таневский
