«На правах старшей сестры»: дочь Бориса Гребенщикова* поделилась редкими кадрами с братом

Дочь лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ) Алиса поделилась редким фото с младшим братом Глебом. В своем личном блоге 47-летняя актриса выложила кадры сделанные во время ее визита к отцу, который живет в Великобритании.

Глеб является сыном музыканта* от художницы Людмилы Шурыгиной. Пара разошлась в 1989 году, когда экс-фронтмен* рок-группы решил жениться в третий раз, на Ирине Титовой. Сейчас молодой человек живет вместе с отцом. Он также играет в его коллективе на перкуссии.

«На правах старшей сестры мучаю Глеба селфачами», — с юмором подписала Алиса Гребенщикова публикацию с совместным фото с родственником.

Ранее мы писали, как бывший скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин высказался об уехавшем за границу лидере коллектива Борисе Гребенщикове* и других покинувших страну артистах. Музыкант считает, что звезды-эмигранты измазали фекалиями двери своего дома, комментируя их негативные высказывания в адрес России.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.