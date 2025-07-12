«Мазали дерьмом двери своего дома»: музыкант «Аквариума» высказался про отъезд Гребенщикова* и Пугачевой

Бывший скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин высказался об уехавшем за границу лидере коллектива Борисе Гребенщикове* (признан иноагентом на территории РФ) и других покинувших страну артистах. Музыкант считает, что звезды-эмигранты измазали фекалиями двери своего дома, комментируя их негативные высказывания в адрес России.

Гребенщикову*, Алле Пугачевой, Чулпан Хаматовой и другим покинувшим с начала СВО Россию звездам будет трудно вернуться назад, уверен Решетин. И всему виной их высказывания.

«Трудно вернуться, когда ты мазал своим дерьмом двери своего дома. Как они вернутся, не знаю. Но мне бы не хотелось, чтобы Боб (так называли в молодости Гребенщикова* - прим. «Страсти») был забыт и вырван с корнем из отечественной культуры», — приводит слова экс-участника «Аквариума» NEWS.ru.

Скрипач назвал Гребенщикова* талантливым человеком, который в свое время записал много хороших песен. Однако сейчас его творчество Андрей резко критикует.

Андрей Решетин в 2022 году ушел на фронт добровольцем. Но через какое-то время его демобилизовали по причине возраста — музыканту сейчас 62 года.

Ранее Борис Гребенщиков* признался в помощи украинским больницам. Он заявил, что профинансировал один из госпиталей в Киеве.

*признан иноагентом на территории РФ