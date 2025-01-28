«На помощь пришли доктора»: Анастасия Волочкова вышла на связь из больницы

Балерина Анастасия Волочкова вышла на связь с тревожными новостями. В личном блоге 49-летняя танцовщица опубликовала кадры из больницы и сообщила, что ей пришлось обратиться к врачам из-за проблем со здоровьем.

По словам знаменитости, после недавнего выступления на сцене у нее воспалился сустав, из-за чего ей даже пришлось отправиться в больницу. На помощь Анастасии Волочковой пришли врачи, работающие в поликлинике Большого театра.

«После позавчерашнего спектакля „Одержимость“ немного воспалился сустав. На помощь пришли любимые доктора поликлиники Большого театра — Ирочка и Люба. А теперь, перед следующим [спектаклем] 1 февраля 5 дней процедур после репетиций. Спасибо, дорогие мои!» — поделилась балерина.

Как оказалось, Анастасии Волочковой часто приходится обращаться к специалистам за помощью из-за травм в профессии. Так, на днях артистка рассказала о массажисте, который уже 15 лет помогает ей справиться с последствиями выступлений, и даже оставила его контакты.

«У меня есть замечательный спасатель уже много лет. Массажист Александр с уникальными техниками. Он тоже был вчера на „Одержимости“, к которой меня и подготовил. Его техника — ИММТ (инструментальная мобилизация мягких тканей). <…> Для моих суставов и связок это спасительно!» — признавалась Анастасия Волочкова.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова отправилась в больницу для обследования. Балерина призналась, что с трудом перенесла все процедуры.