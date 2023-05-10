«На полусогнутых ходила»: Дана Борисова травмировала ягодицы во время отпуска в Египте

На протяжении нескольких дней Дана Борисова делилась со своими подписчиками в социальной сети различным контентом с отпуска. Отдохнуть телеведущая решила в этот раз вместе с любимой собакой на Красном море. Оставив дочь-подростка дома, артистка купила билет на самолет и отправилась в путешествие, которое, впрочем, запомнилось ей по разным причинам. В Египте она не только нежилась на пляже, но и пробовала различные развлечения в пустыне, одно из которых сильно травмировало ей ягодицы.

Оказалось, что Дана отправилась на экскурсию по пустыне вместе с собакой. Питомца привязали за платок к верблюду, а сама телеведущая провела несколько часов на горбе животного.

«Три часа под палящим солнцем эта бедная собака с розовым хвостом между горбами верблюда путешествовала. После этого Мишель два дня лежала, а я так отбила свою пятую точку, что остаток своего отпуска потом на полусогнутых ходила. Не представляла, что это настолько утомительно», - рассказала Борисова изданию mk.ru.

Телеведущая также подчеркнула, что хотела «свернуть» все это путешествие, как только осознала его невыносимые условия. Однако ей не позволили. Сопровождавший ее бедуин сказал, что отработает все оплаченное время и раньше не поможет Дане слезть с верблюда. А сама она сделать этого не могла, поэтому пришлось терпеть.

Ранее Дана Борисова поделилась с поклонниками фото в купальнике без фильтров и фотошопа.