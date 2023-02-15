«Мы ругались»: сын осужденного Михаила Ефремова перестал скрывать свои проблемы

Совсем недавно стало известно, что осужденный Михаил Ефремов отказался от смягчения наказания. После этого все внимание прессы было вновь направлено на семейство актера, надеясь на какой-то информационный повод. К слову, он не заставил себя ждать.

На днях Никита Ефремов в публичном пространстве заявил о серьезном конфликте. Мужчина поделился своими переживаниями в пресс-центре ТАСС: «Я в тот момент думал, что он не понимает, про что я говорю, и мне надо объяснить ему как-то психологически. За счет этого мы ругались. Меньше себя, больше доверия к людям». Слова наследника Михаила передает Пятый канал.

Оказывается, речь шла о недопониманиях, которые возникли между актером и режиссером Тодоровским. Ефремов сыграл в его картине «Здоровый человек» ведущего спортивных новостей, и нередко в рабочем процессе появлялись конфликтные моменты.

Петр Тодоровский поспешил добавить: он не держит зла на молодого человека. Деятель кино убежден, что только из подобных споров рождается истинное искусство.

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