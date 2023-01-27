«Желал мне медленной смерти»: Шукшина вспомнила проклятие Жириновского, после которого он скончался

Незадолго до своей смерти Владимир Жириновский жестко раскритиковал Марию Шукшину из-за ее позиции против вакцинации от ковида. Он публично оскорблял ее и желал скорейшей кончины, но так получилось, что накликал беду на себя. В апреле 2022 года политика не стало.

55-летняя артистка хорошо помнит все слова, которыми в нее кидался Жириновский. Прекрасно ей известно и о том, что государственный деятель постоянно поливал ее грязью в эфире программы на канале НТВ, где был постоянным участником. Но известие о его болезни не заставило Шукшину злорадствовать, она наоборот молилась за его здоровье, несмотря на проклятия, которые он на нее насылал.

«Он пожелал мне медленной смерти вдали от дома за все, что я делаю. Через короткое время он попал в больницу, пролежал там два месяца в коме и умер. Медленно и вдали от дома. Я не злорадствую, я даже помолилась за него», - рассказала артистка.

Мария Шукшина призналась, что никогда ничего плохого не говорила про Владимира Вольфовича и не собирается. За всю грязь, вылитую на нее и других, он ответит перед Богом, считает актриса. Так как она очень верующий человек, она не хочет в лишний раз проклинать кого-то, так как уверена – каждому воздается по заслугам после смерти.

«Перед Господом будем отвечать абсолютно за каждое слово», - отметила Мария Шукшина.