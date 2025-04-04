На первый ряд не хватило денег? Пугачева с Галкиным* пришли на концерт Козловского на Кипре

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) посещают практически каждое выступление соотечественников за границей. Так, недавно они пришли на концерт актера Данилы Козловского, который состоялся на Кипре. Видео с мероприятия публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Судя по всему, звезда «Экипажа» подготовил для зрителей моноспектакль, так как был на сцене один. Звездные гости вечера зашли в зал с улыбками, однако заняли места не на почетном первом ряду, а чуть поодаль. Из-за этого пользователи в Сети уже шутят, что эмигрантам не хватило денег на билеты.

В ролике, который опубликовали в Интернете, Алла Пугачева все время сидела с серьезным лицом и практически не улыбалась. Даже когда все в зале смеялись, она сохраняла спокойствие. Однако во время финальных аплодисментов Примадонна встала со своего места.

Отметим, что Данила Козловский с начала СВО лишен работы в России. Он не задействован в театральных постановках и новых кинопроектах. При этом сам актер заявлял, что из страны никуда не уезжал. Он продолжает жить в России, а в США летает только ради встреч с маленькой дочерью.

Ранее Данилу Козловского призвали выгнать из России за дружбу с иноагентами.

*Признан иноагентом на территории РФ