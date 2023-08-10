«На первом месте были карьера и я»: Наталья Бардо призналась, что была рада бесплодию

Актриса Наталья Бардо призналась, что никогда особо не мечтала о детях, поэтому радовалась, когда врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Однако судьба распорядилась иначе, и вопреки всем заявлениям медиков она все-таки забеременела.

По словам финалистки шоу «Новые звезды в Африке», она является карьеристкой, именно поэтому между работой и семьей всегда выбирала именно первое. 10 лет назад все ее родные крайне переживали, узнав, что Наталья никогда не сможет иметь детей, а сама она даже радовалась этому.

«А я не мечтала и смирилась с тем, что детей у меня не будет. Я была даже рада этому, потому что на первом месте были карьера и я», - поделилась Бардо в социальных сетях.

Но спустя два года после постановки диагноза актриса все-таки забеременела, и счастья близких не было предела. Их восторгов Наталья не разделяла. Более того, первый год после родов она чувствовала себя максимально ужасно, и выбраться из этого подавленного состояния ей помог только психолог.

Напомним, что сын Натальи Бардо родился в 2016 году. Вместе с режиссером Марюсом Вайсбергом она назвала его Эриком.

Ранее стало известно, что «солнечный» сын Эвелины Бледанс перенес две операции на ногах. Причем первое хирургическое вмешательство проводилось в России, а второе в Германии.