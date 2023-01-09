На Павла Волю подали иск в суд после его издевательств в Comedy Club над феминисткой из Казахстана

Стендапы Павла Воли всегда славились своей скандальностью, дерзостью и насмешками над происходящим вокруг. Юмористу все всегда сходило с рук, что бы он ни говорил со сцены Comedy Club, однако одно из его выступлений все же довело ее до суда. В одном из эфиров шоу Павел показал на экране фотографию феминистки из Казахстана, высмеял ее и назвал «долбанько». Балауса Толеген по началу не хотела разбирательств по этому поводу, но теперь все же решила подготовить иск.

Девушка рассказала, что долго занималась этим вопросом. Перед Новым годом она проконсультировалась с адвокатом по поводу того, были ли нарушены ее права или нет – фотография все-таки находится в открытом доступе. Сейчас Толеген готовит документы для передачи в суд.

В социальных сетях ситуация набирает обороты. Пользователи отмечают представителей Comedy Club и Павла Волю, но пока никакой реакции с их стороны не поступило. Зато хейтеры обрушились на саму Балаусу. Ее обвиняют в хайпе на имени известного человека.

«Есть очень много людей, которые говорят, что я хайпую на пустом месте. Да, я хайпую и ничего плохого в этом не вижу. Только так можно донести до общественности, которая испытывает смешанные чувства, что происходящее не окей», - поделилась девушка с изданием «СтарХит».

Разбирательство забирает много энергии и сил Толеген, но останавливаться она не намерена. Она призналась, что ее главной целью являются не деньги, а именно справедливость.

«Что я конкретно хочу? Во-первых, элементарно извинений. А дальше пока не знаю. Будем разговаривать. Возможно, и моральную компенсацию», - рассказала Балауса.

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