На оренбургский телеканал подали в суд из-за старой передачи с Галкиным*

Бузулукский районный суд рассмотрит иск Роскомнадзора к оренбургскому телеканалу. Он связан с выходом в эфире старой передачи с юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), где канал не поставил маркировку иноагента.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Речь идет об иске к каналу СТВ "Бузулук". В его эфире показали шоу «Лучше всех». Ведущим передачи с 2016 по 2022 годы был Галкин*. При этом в трансляции отсутствовала пометка об иноагентском статусе.

За нарушение каналу могут назначить штраф в размере до 5 тыс. рублей. Руководство сообщило, что проведет проверку среди сотрудников.

Ранее ведущая и продюсер Анжела Хачатурян заявила, что, по информации «знатоков», Галкин* получал 25 млн рублей за четыре эфира и репетиции. Она связала крупный гонорар с влиянием певицы Аллы Пугачевой. По мнению Хачатурян, ведущий «таких денег не стоит» - есть артисты «лучше и дешевле».

*признан иноагентом на территории РФ