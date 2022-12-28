«На операцию близкого человека»: Ольга Орлова проговорилась о долгах

Телеведущая Ольга Орлова откровенно отвечает на вопросы подписчиков в соцсетях. Недавно 45-летняя артистка рассказала о своем финансовом положении и долгах.

Знаменитость провела среди своих поклонников рубрику с вопросами «Было – не было». Один из фанатов поинтересовался, брала ли Ольга когда-нибудь деньги взаймы, забывала ли отдавать или отдавала по напоминанию? Звезда не стала скрывать правду.

«Не было! Я всего один раз брала в долг. Мне не хватало на операцию близкого человека. Но вернула в срок. Для меня перестает существовать человек, который не отдает долг», – поделилась Орлова в личном микроблоге.

Поклонники любят общаться с телеведущей на самые разнообразные темы. Чаще всего они спрашивают ее о беременности и отношениях с мужем. Звезду также часто критикуют за то, что она поздно забеременела и пытаются уличить в том, что у нее накладной живот. Некоторые до сих пор полагают, что ребенка Орловой вынашивает суррогатная мать. Но певица опровергает все слухи.

Ранее мы писали о том, как Орлова ответила на вопрос об имени для дочери. Она опубликовала архивное фото с Жанной Фриске, чем удивила публику.