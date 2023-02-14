На одной волне: разведенный Григорий Лепс намекнул на новый роман

В последнее время все внимание прессы приковано к Григорию Лепсу. Совсем недавно стало известно о разводе артиста с его супругой. Поговаривали, разрыв отношений дался очень тяжело мужчине. Именно этой причиной оправдывают громкий скандал артиста в Санкт-Петербурге. Поклонников Лепса волновал вопрос: сможет ли он вновь обрести личное счастье? Григорий поспешил развеять все сомнения в эфире «Светской хроники».

60-летний мужчина раскрыл секрет: сейчас он состоит в отношениях. Певец сообщил, что ему не важен ни статус избранницы, ни ее заработок. Для него в приоритете то, что они «на одной волне». Тем не менее раскрывать имя возлюбленной Лепс не стал.

«Я уже старый. Есть одна женщина, да. Любовь такая штука… Как-то приходит сама по себе, и сама по себе уходит», — заинтриговал певец.

К слову, подобная новость крайне обрадовала фанатов Григория, которые поспешили ему пожелать благополучия.

Ранее мы писали об очередной скандальной выходке Лепса. Артист прямо со сцены нецензурно выразился в адрес известного юмориста. Подробности читайте в этой статье.