Григорий Лепс послал матом юмориста Максима Галкина* прямо на сцене

Популярный исполнитель Григорий Лепс в последнее время часто удивляет поклонников скандальными выходками. На днях он вновь заставил о себе говорить, когда на своем концерте в Ставрополе послал матом юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом).

Певец во время общения со зрителями вспомнил, как супруг Аллы Пугачевой несколько раз шутил про его хит «Натали». В этот раз Лепс решил высмеять его юмористические способности.

«Натали, утоли мои печали и вали». Массовые интерпретации находил. «Зубами мне орехов наколи». Особенно мне нравится: «Натали, я купил тебе на кладбище земли». Галкин*может идти на**», — говорит Лепс в кадре видео, которое было опубликовано KP.RU.

Зал ответил на высказывание знаменитости аплодисментами. Напомним, что ранее Лепс и Галкин* уже устраивали публичные разборки. В 2016 году во время съемок проекта «Голос» юморист вышел на сцену в качестве приглашенного гостя и показал свои вокальные способности. Но Григорий к нему не повернулся и бросил в его сторону резкую фразу.

«Музыка – это не ваше», — сказал певец мужу Пугачевой.

«Когда ты рассказываешь анекдоты, я же не говорю, что юмор — не твое. Я терплю», – ответил оппонент.

Ранее мы писали о том, как Николай Басков публично подшутил над Григорием Лепсом, припомнив его пьяную драку в Питере.