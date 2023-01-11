Анастасия Волочкова назвала 16-летнюю дочь «подкупленной»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что бывший муж бизнесмен Игорь Вдовин «подкупил» их общую дочь Ариадну. Однако самой танцовщице не обидно, что после 13 лет девочка стала жить с семьей отца.

«Вдовин подкупил ее различными обещаниями и посчитал, что теперь ничего мне не должен», - заявила балерина.

По ее словам, 16-летняя дочь приезжает в Подмосковье на выходные. Волочковой не обидно, что так происходит: в Москве подросток живет рядом с местом учебы – лицеем Высшей школы экономики.

Также Волочкова напомнила о долге Вдовина перед ней в размере 3 млн долларов, который он «до сих пор не отдал». Эти деньги, якобы, были заимствованы им в 2011 году.

Вспоминая бывшего мужа, балерина заявила, что остается единственной из всех женщин, которая «не поставила с ним печать в паспорте».

Ранее сообщалось, что Волочкова на Мальдивах лечит интимную травму.