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17:47, 11 января 2023
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«На обычную денег нет»: певица Лариса Долина носит одежду с дырками

«На обычную денег нет»: певица Лариса Долина носит одежду с дырками

Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru

Популярная исполнительница Лариса Долина в очередной раз подверглась критике со стороны пользователей Сети. Сейчас певица отдыхает на Мальдивах и публикует фотографии на фоне живописных пейзажей. Звезда взяла с собой наряды, некоторые из которых удивили поклонников. Недавно она гуляла по пляжу в футболке с дырками.

Артистка была в коротких джинсовых шортах и белой футболке, которую будто порвали прямо на женщине. Фанаты обратили внимание на предмет гардероба и раскритиковали Долину за неряшливость.

«Такая знаменитая певица, а футболка с дырками», – написала одна из подписчиц звезды.

«На обычную денег нет»: певица Лариса Долина носит одежду с дырками

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лариса Александровна нашла, что ответить фанатке.

«На обычную денег нет», – отшутилась знаменитость.

Исполнительница часто выясняет отношения с поклонниками в соцсетях. Многие критикуют ее за короткие наряды и призывают уважать свой возраст. Но 67-летняя поп-дива говорит, что выглядит и чувствует себя максимум на 35-40 лет.

Из-за этого высказывания ее публично подняли на смех. Блогер Лена Миро прокомментировала заявление артистки и показала фото, которые были сделаны папарацци. На них Долину можно увидеть без фотошопа.

Источник фото:Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
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