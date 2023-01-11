«На обычную денег нет»: певица Лариса Долина носит одежду с дырками
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Популярная исполнительница Лариса Долина в очередной раз подверглась критике со стороны пользователей Сети. Сейчас певица отдыхает на Мальдивах и публикует фотографии на фоне живописных пейзажей. Звезда взяла с собой наряды, некоторые из которых удивили поклонников. Недавно она гуляла по пляжу в футболке с дырками.
Артистка была в коротких джинсовых шортах и белой футболке, которую будто порвали прямо на женщине. Фанаты обратили внимание на предмет гардероба и раскритиковали Долину за неряшливость.
«Такая знаменитая певица, а футболка с дырками», – написала одна из подписчиц звезды.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Лариса Александровна нашла, что ответить фанатке.
«На обычную денег нет», – отшутилась знаменитость.
Исполнительница часто выясняет отношения с поклонниками в соцсетях. Многие критикуют ее за короткие наряды и призывают уважать свой возраст. Но 67-летняя поп-дива говорит, что выглядит и чувствует себя максимум на 35-40 лет.
Из-за этого высказывания ее публично подняли на смех. Блогер Лена Миро прокомментировала заявление артистки и показала фото, которые были сделаны папарацци. На них Долину можно увидеть без фотошопа.