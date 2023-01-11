«На обычную денег нет»: певица Лариса Долина носит одежду с дырками

Популярная исполнительница Лариса Долина в очередной раз подверглась критике со стороны пользователей Сети. Сейчас певица отдыхает на Мальдивах и публикует фотографии на фоне живописных пейзажей. Звезда взяла с собой наряды, некоторые из которых удивили поклонников. Недавно она гуляла по пляжу в футболке с дырками.

Артистка была в коротких джинсовых шортах и белой футболке, которую будто порвали прямо на женщине. Фанаты обратили внимание на предмет гардероба и раскритиковали Долину за неряшливость.

«Такая знаменитая певица, а футболка с дырками», – написала одна из подписчиц звезды.