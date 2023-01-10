«Давно не была у окулиста»: над молодящейся Ларисой Долиной публично посмеялись

Недавно эстрадная певица Лариса Долина оказалась в центре скандала. Она улетела отдыхать на Мальдивы, где позволила себе танцевать в коротких нарядах. Хейтеры раскритиковали звезду и назвали «старухой». Она обиделась и заявила, что выглядит на 35 лет!

«Вы, кто постоянно указывает мне на мой возраст, угомонитесь, наконец! Вы где старуху видели, а? Глаза откройте или сходите к врачу, чтобы зрение поправить! Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40», – возмущалась исполнительница в личном микроблоге.

Блогер Лена Миро высказала свое мнение по поводу этой ситуации. Она не удержалась и в шутливой форме обратилась к артистке.

«Кто посмеет сказать, что Ларисочке не 35 или – ну вот самый максимум! 40? Только человек с подсевшим зрением. Ну вы же видите? Смотрите внимательно! Выглядит не 35-40, а, как по мне, даже на 30! Правда, я давно не была у окулиста, но выходит, что он мне и не нужен – я все вижу правильно», – написала Миро в своем микроблоге.

Лена похвалила Долину за то, что она продолжает петь с молодыми исполнителями и ругаться с менее опытными коллегами. Она отметила, что певица всегда отвечает завистникам с задором и юмором.

«Ладно, надеюсь все протерли глаза и угомонились теперь. Пока те, кому нужно, пошли к окулисту, мы давайте обсудим, в чем секрет молодости Ларисы. Как ей удается выглядеть на 35?» – посмеялась блогерша.

Свои рассуждения она сопроводила кадрами артистки, которые были сделаны папарацци. Многие отметили, что на снимках без фотошопа Лариса Александровна выглядит на свои 67 лет.

Ранее мы писали о начале всей этой скандальной истории.