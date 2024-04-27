«На обезболивающих сижу уже много лет»: Амаяк Акопян раскрыл серьезные проблемы со здоровьем

Иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем. Оказалось, что уже много лет он страдает из-за болей в спине, от которых можно избавиться только дорогостоящим лечением и сложной операцией.

Несмотря на то, что раньше фокусник Акопян был довольно популярен у публики и собирал залы по всему миру, сейчас от него появляется все меньше новостей. Журналисты PROZVEZD узнали, что во многом это связано с состоянием артиста. Последние годы жизни 67-летнего Амаяка превратились в борьбу с болью, которую он пока проигрывает.

По словам иллюзиониста, спина начала подводить его еще несколько лет назад, когда он выступал на сцене. Дело в том, что он сам таскал тяжести, выполнял различные трюки, и все это в последствии сказалось на позвоночнике. Теперь артисту необходимо хирургическое вмешательство. Но за границу ради этого он ехать не желает, поэтому ждет, когда ему найдут специалиста в России.

«Я уже прошел множество обследований, сдал кучу анализов. Все врачи говорят, что без операции не обойтись. Надо железки какие-то вставлять в позвоночник. Но я боюсь», - поделился фокусник.

Пока операция не назначена, Акопян пытается бороться с болью любыми способами. В основном помогают таблетки, которые он принимает уже много лет.

«На обезболивающих я сижу уже очень много лет. Честно говоря, устал уже очень от своих болячек. Хочется проснуться здоровым!» - заявил артист.

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