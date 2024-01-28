На Новодевичьем кладбище открыли памятник актеру Василию Лановому
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На Новодевичьем кладбище открыли памятник актеру Василию Лановому, об этом сообщает РИА Новости.
Церемония открытия памятника Василию Лановому прошла на Новодевичьем кладбище. На могиле народного артиста СССР установили гранитную плиту, в которой высечен православный крест. На памятнике перечислены названия фильмов и спектаклей, в которых играл Лановой: «Офицеры», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина» и многие другие.
Перед плитой установлен небольшой бюст актера из белого камня на постаменте. У подножия десятки букетов от родственников и поклонников творчества артиста.
Напомним, актер Василий Лановой скончался в 2021 году. За несколько недель до смерти его госпитализировали с пневмонией, однако спасти его не удалось. Василию Лановому было 88 лет.
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