На ногах аппараты: в день рождения Захар Прилепин впервые встал после покушения
Захар Прилепин в день рождения впервые после покушения встал на ноги, но пока с аппаратами.
Фото: Starface.ru
Писатель Захар Прилепин в день рождения 7 июля впервые встал на ноги после покушения, которое произошло 6 мая. На ногах у него установлены аппараты Илизарова, с помощью которых сращивают переломы.
Прилепин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором поблагодарил родных за поддержку.
«Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сестры», - подписал он.
48-летний Прилепин подмигнул и заявил: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее».
Писатель продолжит реабилитацию. Он по-прежнему находится в больнице.
Напомним, Прилепин перенес три операции после того, как его машину подорвали. Дочь писателя осталась в живых, потому что вышла из автомобиля до взрыва. Водитель погиб на месте.
Ранее мы писали, что Прилепин учится сидеть и ходить. Первое время сидеть в постели было для него настоящим мучением. Теперь врачи восстанавливают функцию ходьбы.