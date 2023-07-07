На ногах аппараты: в день рождения Захар Прилепин впервые встал после покушения

Писатель Захар Прилепин в день рождения 7 июля впервые встал на ноги после покушения, которое произошло 6 мая. На ногах у него установлены аппараты Илизарова, с помощью которых сращивают переломы.

Прилепин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором поблагодарил родных за поддержку.

«Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сестры», - подписал он.

48-летний Прилепин подмигнул и заявил: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее».

Писатель продолжит реабилитацию. Он по-прежнему находится в больнице.

Напомним, Прилепин перенес три операции после того, как его машину подорвали. Дочь писателя осталась в живых, потому что вышла из автомобиля до взрыва. Водитель погиб на месте.

Ранее мы писали, что Прилепин учится сидеть и ходить. Первое время сидеть в постели было для него настоящим мучением. Теперь врачи восстанавливают функцию ходьбы.