На Никиту Кологривого потребовали возбудить уголовное дело после дебоша в баре

На актера Никиту Кологривого потребовали возбудить уголовное дело после дебоша в баре Новосибирска. C инициативой выступил глава «Федерального фонда по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общественный деятель отметил, что знаменитости должны быть примером для своих поклонников. А поведение звезды «Слова пацана» недопустимо. Бородин призвал привлечь артиста к ответственности. Он уже направил соответствующее письмо генпрокурору Игорю Краснову.

Напомним, что, по словам очевидцев, Никита устроил погром в одном и баров Новосибирска, в котором отдыхал вместе с друзьями. Сначала актер вел себя дружелюбно, но после принятия алкогольных напитков стал приставать к официантке. Девушка дала понять, что не заинтересовала Кологривым, но он, не желая принимать отказ, укусил ее за ногу.

После этого раздосадованный Никита отправился ругаться с охранниками и другими посетителями заведения. Успокоить его удалось только товарищам. А затем уже в отеле его встретили сотрудники правоохранительных органов и задержали.

Ранее адвокат Сергей Жорин объяснил, что грозит актеру Кологривому, устроившему дебош в баре.