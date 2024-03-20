Адвокат Сергей Жорин объяснил, что грозит актеру Кологривому, устроившему дебош. Об этом он рассказал «Страстям».

Напомним, Никита Кологривый попал в сводки СМИ после скандала в баре Новосибирска. По словам свидетелей, актер выпивал алкоголь, а когда заведение закрывалось, он начал приставать к одной из официанток. После того, как девушка не захотела общаться со звездой сериала «Слово пацана», он укусил ее. Актер начал угрожать персоналу, который пытался утихомирить его и несколько раз ударил других официантов.

По мнению адвоката Сергея Жорина, наказание Никиты Кологривого будет зависеть от того, по какой статье его обвинят.

«Все зависит от того, какие факты будут установлены. Это может быть как административная статья и мелкое хулиганство, так и уголовная статья — умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества. Если кому-то был причинен вред здоровью, то наказание будет в зависимости от степени тяжести вреда здоровью», — объяснил он.

Юрист добавил, что судьбу Никиты Кологривого решит суд.

Ранее мы писали о том, что продюсер гала-концерта «Жванецкий» назвал причину исчезновения Кологривого из афиши.