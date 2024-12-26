«На нем вязаная кофта и смешные тапки»: Елизавета Боярская поздравила отца с 75-летием трогательной историей

Актриса Елизавета Боярская поздравила отца с 75-летием и рассказала, что идеальный вечер для нее, когда все собираются на даче. Трогательную историю знаменитость опубликовала в соцсетях.

«Папа спускается по лестнице нашего летнего старого дома во двор. На нем вязаная кофта с вытянутыми локтями, которой 200 лет, и смешные дачные тапки. Он разжигает костер…Папа любуется детьми, дети с радостью включают в игру деда, дед с легкостью и азартом включается!» - поделилась Боярская.

Актриса назвала отца мастером спорта по игре с внуками. Жена Боярского тем временем приносит шашлык, женщины накрывают на стол. На нем присутствует все, что любит Боярский: лук, вареная картошка, крупная соль, колбаса, овощи, черный хлеб.

Дочь призналась – у актера кнопочный телефон с «несносным» и «убойным» рингтоном. Звук мобильника он так и не научился отключать.

Семья собирается за ужином и разговаривает, Боярский может попросить сделать кофе, но признает только растворимый.

«И так хорошо, и такое счастье», - делится Боярская.

В поздравлении отцу она пообещала окутать его любовью и заботой «с ног до головы». Боярская пожелала актеру здоровья, бодрости, а также строить планы.

Ранее сообщалось, что больших торжеств в честь дня рождения не предвидится. Дорогие подарки актер не любит, зато радуется книгам.