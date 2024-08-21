На нем есть секрет: Нине Руслановой установили памятник спустя почти три года после смерти

Народная артистка России Нина Русланова умерла в ноябре 2021 года. С тех пор могила знаменитости оставалась в печальном состоянии. Несколько дней назад, на ней, наконец, установили памятник.

Памятник Нине Руслановой открыли 18 августа на Троекуровском кладбище, сообщает Союз кинематографистов России.

Как пояснила некрополист Елена Черданцева, памятник создали в рамках международной выставки «Некрополь», которая каждый год проходит в Москве. Дизайнерам поставили задачу — создать проект постамента известному человеку. Победителя выбирали члены жюри, в состав которого входили родные покойной.

Над памятником Руслановой работала целая команда. Проект подготовила дизайнер Елена Мельникова из Брянска, надписи и рисунки делала художник Мила Денисенко из Симферополя.

«На тыльной стороне памятника выгравировали стихи Олеси, которые она посвятила маме. А еще на памятнике есть секрет, на нем изображена Баба Яга. Нина Русланова любила этого сказочного персонажа», — пишет Черданцева.

Дочь звезды Олеся Рудакова рассказывала, что не могла найти нужное количество средств на установку памятника маме. В разных организациях она сталкивалась с отказами. В итоге наследнице знаменитости решил помочь Андрей Малахов.

Нина Русланова отличалась активным и озорным нравом. Однажды она, со злости, выкинула в окно Лию Ахеджакову. Это произошло прямо во время съемок.