«На ней лица нет»: 39-летняя актриса Дарья Мороз напугала поклонников болезненным видом

Дарья Мороз считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и причиной этого стало не только ее участие в откровенном сериале «Содержанки», но и развод с Константином Богомоловым. О личной жизни актриса не распространяется в публичном пространстве, но о работе она охотно говорит. Дарья не скрывает, что трудится без перерыва на отдых. Вот почему ее новое фото крайне обеспокоило пользователей Сети.

На новом снимке Мороз предстала в домашней одежде и без макияжа. Публика отметила: цвет лица актрисы стал бледно-синим, а ее губы превратились в «тонкую ниточку». Подписчики с тревогой обратились к Дарье и посоветовали ей больше отдыхать.

«На ней же лица нет. Выглядит приболевшей. Не девочка уже, нужен отпуск», — цитирует «7Дней.ru» фолловеров.

К слову, сама Мороз не стала реагировать на комментарии пользователей Сети.

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