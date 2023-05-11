«Неужели она больна»: страшное фото Дарьи Мороз поразило поклонников

Звезда МХТ им. Чехова и главная героиня сериала «Содержанки» Дарья Мороз не раз доказывала публике, что умеет преображаться до неузнаваемости. В жизни бывшая супруга Константина Богомолова тоже не чурается некоего лицедейства: надевает немыслимые наряды, меняет одну креативную стрижку за другой, чем, время от времени, удивляет поклонников в своих соцсетях.

Экспресс-газета приводит последнее фото Дарьи Мороз, на котором 39-летняя актриса пробует себя в роли режиссера. Сама звезда озаглавила фотографию так:

«Я называю эти фотки «когда режиссер немножко клоунесса и все время размахивает руками».

Однако дотошные пользователи обратили внимание и на полное отсутствие макияжа, и на высохшие болезненные руки, и, главное, на шапочку, под которой совсем не видно волос Дарьи.

Фолловеры всерьез опасаются за здоровье совей любимицы.

«Неужели она больна? Такая худенькая, в маске и шапке в помещении…», - пишут пользователи Сети.