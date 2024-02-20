«Для меня это самая загадочная тема»: Юлия Снигирь ответила на сравнения ее с Анной Ковальчук

Актриса Юлия Снигирь в интервью РИА Новости призналась, что считает сравнения ее в новом фильме «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина с Анной Ковальчук в одноименном сериале Владимира Бортко загадочной темой. Знаменитость считает, что у картин разный взгляд на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Это для меня самая загадочная тема, хотя такие разговоры логичны, понимаю. Но как сравнивать двух актрис в совершенно разных работах?» — высказалась актриса.

По мнению Юлии Снигирь, сериал и фильм представляют разное видение произведения Михаила Булгакова. Кроме того, актриса отметила, что в проектах ее героиня показана по-разному.

«У сериала Бортко и нашего фильма мало общего, очень разные Маргариты, на мой взгляд», — подчеркнула артистка.

Также Юлия Снигирь высказалась о критике воплощенного ею на экране образа Маргариты.

«А дальше начинается вкусовщина и полярные мнения на одни и те же вещи: „Снигирь слишком безвольна“, „Снигирь слишком резкая“, „Снигирь волевая и хрупкая“, „Снигирь слишком худая“, „Снигирь тонкая и неземная“...» — поделилась актриса.

Однако, по словам знаменитости, она доверяет своим ощущениям от результата своей работы, поскольку они редко ее подводят.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Снигирь рассказала о съемках с немецким актером Аугустом Дилем в фильме «Мастер и Маргарита».