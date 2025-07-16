«На нашей очередной мальдивской даче»: Волочкова улетела из России вместе с 26-летним танцором

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз отправилась в отпуск на Мальдивы. С собой в путешествие она взяла 26-летнего танцора по имени Марчел, с которым в начале года ей приписывали роман.

В личном Telegram-канале Волочкова опубликовала фото, на котором стояла рядом с Марчелом и обнималась. Она рассказала, что они решили повторить совместный отпуск, который у них был зимой, и улетели на курорт.

«Ну все. Мы с Марчелом на нашей очередной мальдивской даче. Это мой 26-ой визит в этот рай за 13 лет», - поделилась артистка.

Анастасия уже интриговала поклонников, публикуя фото с Марчелом, и подогревала слухи об их романе. На протяжении нескольких недель в начале года в Сети активно обсуждали, что балерина встречается с мужчиной, который моложе нее на 23 года. Однако танцор довольно скоро пояснил – они с Волочковой только дружат и вместе работают над ее шоу.

Ранее Анастасия Волочкова отказалась от дуэта с певицей Натальей Штурм.