На надгробной табличке Бедроса Киркорова указали верную дату смерти

18 марта в возрасте 92 лет скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Отца короля поп-эстрады похоронили на Троекуровском кладбище, но на надгробной табличке перепутали дату смерти. 3 апреля появилась информация о том, что ошибку исправили.

Вместо 18 марта на надгробной табличке было указано 19 марта. Но, согласно новым фотографиям Super с могилы Киркорова-старшего, ошибка уже исправлена.

С артистом простились 21 марта. На его похороны приехали звезды шоу-бизнеса: Александр Буйнов, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерия и даже официальный представитель МИД России Мария Захарова. По предварительным данным, стоимость церемонии составила около 2 млн рублей.

Напомним, перед смертью певец передал особый подарок сыну — фамильный медальон с буквой «В» в память о матери, которую звали Виктория. По стечению обстоятельств она ушла из жизни прямо в день рождения сына — 30 апреля 1994 года. Бедрос Киркоров хотел, чтобы ценная для него «реликвия переходила из семьи в семью».