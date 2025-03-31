«Бедрос сказал: „Скоро я умру“»: отец Филиппа Киркорова перед смертью передал ему особый подарок

Отец Филиппа Киркорова оставил ему особый подарок незадолго до смерти. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ бывшая сиделка Бедроса Киркорова раскрыла, что он передал сыну медальон в память о матери.

Как оказалось, перед смертью отец оставил Филиппу Киркорову фамильный медальон с буквой «В» в память о матери, которую звали Виктория. По стечению обстоятельств она ушла из жизни прямо в день рождения сына — 30 апреля 1994 года. Бедрос Киркоров хотел, чтобы ценная для него «реликвия переходила из семьи в семью».

«Бедрос однажды мне сказал: „Скоро я умру, передай Филиппу фамильную реликвию“. Видимо, с первой буквой умершей жены Виктории. <…> Он говорил с грустью, но все равно улыбался. Он был смелым, говорил, смерти не нужно бояться», — поделилась Олеся Мельникова.

Женщина рассказала, что год ухаживала за отцом Филиппа Киркорова, но затем уволилась. Олеся Мельникова призналась, что ей было тяжело из-за переживаний за артиста.

«Это очень тяжело было, несмотря ни на что. Я на 24/7 с ним была, в три часа каждую ночь он просыпался и уже не спал. Он мог ходить, а я переживала, что он упадет, поскользнется, особенно в ванной», — отметила сиделка Бедроса Киркорова.

После того, как женщина перестала работать у звездной семьи, она продолжала поддерживать связь с артистом. По словам Олеси Мельниковой, в последние дни жизни состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось.

«Дней за пять до смерти мы разговаривали с ним, он сказал: „Извини меня, мне тяжело говорить, я задыхаюсь“. Всегда спрашивал про дочь мою, как учится», — рассказала женщина.

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет. Причиной смерти народного артиста России стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров рассказал про перстень, который отец передал ему перед смертью.