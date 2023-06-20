На мужа актрисы Кристины Бабушкиной подали в суд в день задержания с наркотиками

В последнее время все внимание публики приковано к актрисе Кристине Бабушкиной и ее мужу Андрею Гацунаеву. По данным СМИ, несколько дней назад сотрудники ГАИ остановили машину супругов и при обыске обнаружили в ней пакет с наркотиками. Как сообщает издание kp.ru, на данный момент мужчина находится под домашним арестом: его обвиняют сразу в двух уголовных преступлениях. Однако, как выяснилось, у Андрея есть и другие проблемы.

По данным источника, недавно Гацунаев проиграл иск почти на 2 миллиона рублей, но с подобным решением суда он не согласился, поэтому подал апелляцию. Новое заседание назначено на 17 июля.

Известно, что управляющая компания требовала с супруга Бабушкиной деньги за содержание и коммунальные услуги в нескольких нежилых помещениях. В 2022 году Андрей на протяжении нескольких месяцев не вносил платежи, вот почему ТСН насчитало задолженность. К слову, сам мужчина отрицает наличие долгов перед компанией.

Журналистам из kp.ru удалось узнать, что выяснения Гацунаева с управляющей компанией вышли на новый финансовый уровень. 16 июня, в день его задержания, ТСН подало новый иск на 3,5 млн рублей.

На данный момент ни Кристина Бабушкина, ни ее представители никак не комментировали произошедшую ситуацию.

Ранее мы писали о том, что мужу актрисы Бабушкиной предъявят обвинения в нападении на полицейского. Подробности смотрите в этой статье.