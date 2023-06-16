09:08, 16 июня 2023
1 мин.
112: звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали в центре Москвы
Фото: Starface.ru
Звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным источника, сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором находились актриса и ее супруг Андрей Гацунаев. При проверке документов и обыске машины был обнаружен пакетик с белым порошком.
На данный момент Бабушкину и ее мужа отправили на медосвидетельствование, а найденное вещество — на экспертизу.
К слову, официальные представители актрисы пока никак не комментировали сообщение прессы.
Ранее мы писали о том, что коллега Кристины по сериалу «Беспринципные» Павел Деревянко купил квартиру в центре Москвы. Подробности смотрите в этой статье.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лия НовостнаяТеги: