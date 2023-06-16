112: звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали в центре Москвы

Звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором находились актриса и ее супруг Андрей Гацунаев. При проверке документов и обыске машины был обнаружен пакетик с белым порошком.

На данный момент Бабушкину и ее мужа отправили на медосвидетельствование, а найденное вещество — на экспертизу.

К слову, официальные представители актрисы пока никак не комментировали сообщение прессы.

Ранее мы писали о том, что коллега Кристины по сериалу «Беспринципные» Павел Деревянко купил квартиру в центре Москвы. Подробности смотрите в этой статье.