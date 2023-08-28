На могилу Юрия Шатунова не будут пускать поклонников

Доступ к могиле певца Юрия Шатунова ограничат с 30 августа по 6 сентября, об этом сообщает Газета.Ru.

О том, что на место захоронения исполнителя нельзя будет попасть сообщила в официальном Telegram-канале Шатунова его вдова Светлана. В это время на могиле будут проводиться работы по установке памятника.

«С 30 августа по 6 сентября на могиле Юрия Шатунова будут проводиться монтажно-строительные работы по установке памятника. Просим воздержаться от посещения кладбища в эти дни и не мешать проведению работ», — говорится в сообщении.

Напомним, церемония открытия памятника музыканту должна состояться в его 50-й день рождения, 6 сентября в 10:00 утра. В этот день на могиле соберутся не только поклонники творчества группы «Ласковый май», но и семья певца — вдова Светлана и его дети: сын Дэннис и дочь Эстэлла.

Памятник Юрию Шатунову будет чуть выше трех метров. А фигура музыканта, выполненная из бронзы, будет в полный рост.

Напомним, певец скончался в Москве 23 июня. Причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт. Он умер ночью в машине скорой помощи по пути в больницу.

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