«Болтаются куски ткани»: врач, исправляющий ошибки хирурга Хайдарова, в ужасе от состояния Успенской

Любовь Успенская рассказала, что ошибки хирурга Хайдарова исправляет врач Пугачевой, об этом сообщает портал The Voice.

Как рассказала сама певица, она пошла на операции по коррекции к другому хирургу, который уже делал пластику многим звездам российского шоу-бизнеса. Клиентами Артура Рыбакина были Алла Пугачева и Кристина Орбакайте - им он сделал пластику лица.

«Исправлять труднее, чем делать операцию. Я должна пойти переделать что-то, исправить, для этого нужно время на реабилитацию. И, в общем, у меня не получается. Мало того, доктор, который меня спасает, он тоже очень загруженный», — призналась Успенская.

Рыбакин рассказал, что был сильно удивлен шрамами на теле певицы, когда их увидел. По его словам, хирург с опытом такого не может сделать.

«Я увидел здесь просто грубейший рубец и при подъеме руки — крыло летучей мыши. Когда я посмотрел на молочные железы, я вообще был поражен — там тоже была такая мощная рубцовая деформация. Когда мы вошли в полость, то оказалось, что стоит имплантат, а рядом болтаются просто куски какой-то рубцовой ткани», — рассказал врач.

Напомним, скандал с участием знаменитостей и хирурга Тимура Хайдарова начался после публичного заявления Славы. Певица показала в соцсетях шрамы после операций и пожаловалась на ошибки при процессе восстановления. Ее поддержала Любовь Успенская, которая согласилась, что ей тоже были предоставлены услуги ненадлежащего характера. Позже к знаменитостям присоединились обычные россиянки, также пострадавшие от рук звездного хирурга.

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