На могиле актрисы Нонны Мордюковой на Кунцевском кладбище появились видеокамеры
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На могиле актрисы Нонны Мордюковой на Кунцевском кладбище появились камеры. Об этом рассказала племянница знаменитости Юлия Харламова.
Она утверждает, что камеры установила ее родная сестра Ирина. На ограде появилась табличка с соответствующим указанием.
«Установила их Ирина, чтобы, как я думаю, следить за нами… Камера направлена прямо на тех, кто приходит поклониться памяти Нонны Мордюковой», - поделилась Харламова.
Она отметила, что 17 лет с момента похорон противоправных действий на месте не было – люди приезжали к могиле Мордюковой со всей страны.
На кладбище произошли и другие изменения. Вместо цветника там лежит коврик с искусственной травой. Юлия была на могиле с другими родственниками, убрала мусор, выбросила испорченные цветы и вазы.
«Через некоторое время получаем ответ, что Ирина уже написала два заявления о вандализме на нас! Мол, были выброшены цветы, свечи, вазы, из-за чего могила имеет неухоженный вид», - рассказала Юлия сайту mk.ru.
Она также напомнила, что Мордюкова еще при жизни просила привозить на могилу только живые цветы. Актриса любила ромашки и подсолнухи.
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