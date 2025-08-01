На могиле актрисы Нонны Мордюковой на Кунцевском кладбище появились видеокамеры

На могиле актрисы Нонны Мордюковой на Кунцевском кладбище появились камеры. Об этом рассказала племянница знаменитости Юлия Харламова.

Она утверждает, что камеры установила ее родная сестра Ирина. На ограде появилась табличка с соответствующим указанием.

«Установила их Ирина, чтобы, как я думаю, следить за нами… Камера направлена прямо на тех, кто приходит поклониться памяти Нонны Мордюковой», - поделилась Харламова.

Она отметила, что 17 лет с момента похорон противоправных действий на месте не было – люди приезжали к могиле Мордюковой со всей страны.

На кладбище произошли и другие изменения. Вместо цветника там лежит коврик с искусственной травой. Юлия была на могиле с другими родственниками, убрала мусор, выбросила испорченные цветы и вазы.

«Через некоторое время получаем ответ, что Ирина уже написала два заявления о вандализме на нас! Мол, были выброшены цветы, свечи, вазы, из-за чего могила имеет неухоженный вид», - рассказала Юлия сайту mk.ru.

Она также напомнила, что Мордюкова еще при жизни просила привозить на могилу только живые цветы. Актриса любила ромашки и подсолнухи.

Ранее адвокат Сергей Жорин оценил шансы внука Мордюковой получить ее квартиру через суд.