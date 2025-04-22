Адвокат Жорин назвал условия для получения внуком Мордюковой квартиры через суд

Квартира народной артистки СССР Нонны Мордюковой на Осеннем бульваре в Москве продолжает быть предметом спора между ее родственниками. Певец Юлиан заявил, что жилплощадь принадлежит Юлии — племяннице покойной сестры Мордюковой. В то же время права на имущество заявил младший внук актрисы по имени Владимир. Сайт «Страсти» решил выяснить, действительно ли недвижимость может перейти из одних рук в другие, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

После смерти в 2008 году квартира Мордюковой досталась ее сестре. Женщина в 2022-м скончалась. Жилплощадь досталась ее двум племянницам. При этом муж одной из них, Юлии, через время выкупил недостающую часть. А в 2023 права на наследство заявил младший внук народной артистки.

По словам Жорина, очередной раздел квартиры Мордюковой — сложный вопрос. Для начала необходимо изучить всю цепочку перехода недвижимости из рук в руки. Затем необходимо узнать позицию самого внука: на что он ссылается, не нарушил ли он сроки давности предъявления требований. А если он пропустил эти сроки, то можно ли ему будет их восстановить.