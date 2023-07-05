На могиле актрисы из «Служебного романа» Людмилы Ивановой наконец поставили памятник после ее смерти в 2016 году

Актриса Людмила Иванова, сыгравшая Шурочку в «Служебном романе», скончалась в 2016 году, но только к ее 90-летию на могиле установили памятник. Старшего сына знаменитости Ивана Миляева долгое время упрекали в том, что он не торопится увековечить память матери.

Могила Ивановой находится на Пятницком кладбище Москвы. Там расположено семейное захоронение: покоятся дедушка, бабушка, отец и мать актрисы.

Над памятником Ивановой работал внук – он является архитектором и дизайнером. К 22 июня, когда актрисе исполнялось 90 лет, все было готово.

Над могилой установили параллелепипед с украшенными крестами гранями. На его стенках развешаны портреты родных – по центру расположено изображение той самой Шурочки из «Служебного романа».

Ранее мы писали, как выглядит могила телеведущего, журналиста Владислава Листьева на Ваганьковском кладбище. Говорилось, что вдова Альбина Назимова не появляется там – женщина, якобы, вышла замуж за испанца и улетела из России. Между тем у памятника и ограды сошла краска, появились трещины.