«На многое соглашалась»: Анфиса Чехова рассказала, на что шла, чтобы стать известной

Анфиса Чехова заявила, что шла на все ради известности. Об этом она рассказала в беседе с «Пятым каналом».

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась, что является карьеристкой. По словам знаменитости, она не стеснялась делать все для того, чтобы стать популярной.

«Я была жуткой карьеристкой. Все, что я хотела, это быть известной. Я не шла по головам, мне хватало совести и добросовестности», — рассказала она.

При этом многое, на что соглашалась раньше Чехова, сейчас она бы не решилась сделать.

«Но все равно я на многое соглашалась ради того, чтобы быть известной. На то, на что сейчас бы не согласилась никогда в жизни», — добавила она.

Напомним, Анфиса Чехова только со второго раза поступила в ГИТИС, однако завершить обучение ей так и не удалось — актрису отчислили.

Ранее мы писали о том, что Анфиса Чехова вышла в свет с новым возлюбленным.