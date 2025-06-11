«Все разводятся, а Мишке нельзя?»: почему мать Галустяна поддержала его в разводе с женой
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Весной 2025 года стало известно о разводе Михаила Галустяна после 18 лет брака. Юморист не комментирует изменения в личной жизни, зато о его новом статусе охотно высказалась мать. Как выяснилось, женщина с весельем отреагировала на развод, заявив: «Все разводятся, даже политики, а что, Мишке нельзя?». В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский предположил, что Сусанна Ардашовна рада вновь стать для сына главной женщиной. Этим и объясняется ее реакция.
Что это: защитная реакция или долгожданное облегчение?
«Скорее, и то и другое. Здесь важно понимать один психологический механизм: рационализация — способ защитить себя от тревоги, когда человек придумывает «разумные» объяснения происходящему, чтобы не чувствовать боль. Так мать, по сути, не позволяет себе погрузиться в переживания, потому что они слишком остры. Ведь если признать, что сын страдает — придётся чувствовать собственную беспомощность, а это одно из самых невыносимых ощущений для родителя», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
И всё же давайте задумаемся, почему её радость настолько не к месту?
По рассказам близких, между Викторией и Сусанной отношения были прохладные. Жена шоумена никогда не была удобной снохой: слишком умная, самостоятельная, поэтому не спешила брать курс на то, чтобы влиться в большую семью (как бывает в традиционных южных семьях), выстраивая свою жизнь с мужем и детьми отдельно. Для матери, особенно если она воспринимает сына как центр своей вселенной, такое поведение часто расценивается как личное отторжение.
«Невестка — конкурентка за внимание сына. В таких случаях развод — это, по сути, реванш. Тихий, но триумфальный: «Вот и всё. Мишка снова мой». Если развод Галустяна настоящий, а не для каких-то юридических формальностей, то через полгода его мама будет в тоске от того, насколько одиноким станет сын. Звезде сложно завести настоящие отношения: кругом либо поклонницы, либо хищницы. Те и другие для душевной близости не подходят. Такое поведение Сусанны — не злоба. Это тоска по контролю, замаскированная под бодрость. Мама Галустяна, как и любая другая, хочет, чтобы сын был счастлив. Но её представления о счастье — возможно, устарели и слишком завязаны на её собственной роли в его жизни», — пояснил эксперт.
Станислав Самбурский
Важно сказать и другое. В публичной поддержке сына мама не только ободряет его — она управляет восприятием. Фраза, сказанная весело, как бы снимает тревожность у публики. Показывает: «У нас всё под контролем». Это тоже способ сохранения статуса — ведь развод в публичной семье всегда немного больше, чем просто развод.
Так чему же на самом деле радуется Сусанна?
«Не разводу, а своей значимости. Возвращённой позиции главной женщины в жизни Михаила. Это может быть болезненно, но, увы, типично. Если Михаил хочет построить гармоничные отношения в будущем — ему придётся не только развод оформить, но и психологическую пуповину обрезать. Это куда более тонкая работа, чем просто делить имущество. А вот если нет, тогда и правда: «Все разводятся, а Мишке нельзя?»», — резюмировал Станислав.
Станислав Самбурский