«Все разводятся, а Мишке нельзя?»: почему мать Галустяна поддержала его в разводе с женой

Весной 2025 года стало известно о разводе Михаила Галустяна после 18 лет брака. Юморист не комментирует изменения в личной жизни, зато о его новом статусе охотно высказалась мать. Как выяснилось, женщина с весельем отреагировала на развод, заявив: «Все разводятся, даже политики, а что, Мишке нельзя?». В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский предположил, что Сусанна Ардашовна рада вновь стать для сына главной женщиной. Этим и объясняется ее реакция.

Что это: защитная реакция или долгожданное облегчение?