«На метро едва хватало»: Инстасамка показала внешность на фото, сделанном до славы

24-летняя артистка выложила кадр, сделанный до популярности. На нем Зотеева предстала, сидя на диване боком к камере в сером свитшоте и пижамных штанах. При этом у исполнительницы были небрежно уложены волосы и отсутствовала косметика на лице, за исключением подводки для глаз.

«Это я несколько лет назад. Москва. Съемная квартира, пять соседей. Даже на метро денег не хватало. Помню, как плакала в подушку ночами. Жизнь тогда казалась абсолютно беспросветной», — подписала снимок певица.

Напомним, слава пришла к Инстасамке в 2017 году, когда она начала снимать и выкладывать в сеть юмористические видеоролики. Сперва она обыгрывала сцены из жизни, а позднее сменила ник на Instasamka и стала выкладывать нарочито провокационный контент. Позднее девушка занялась музыкальной карьерой.

Ранее Инстасамка публично обратилась к поклонникам и попросила прощения.