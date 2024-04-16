На место выехала скорая: артисту театра Александру Овчинникову стало плохо на репетиции

Артист Театра на Трубной Александр Овчинников почувствовал себя плохо на репетиции спектакля. По данным Telegram-канал Mash, на место была вызвана бригада скорой помощи.

На данный момент известно, что артист во время подготовки к спектаклю переволновался, а затем пожаловался на давление. Для оказания необходимой помощи в театр вызвали медиков.

Сегодня, 16 апреля, должна состояться премьера спектакля «Тетка Чарлея». На данный момент пока неизвестно, будет ли отменена постановка в связи с ухудшением самочувствия Овчинникова.

Широкому зрителю Александр известен благодаря съемкам в сериале «Большая кухня». В Театре на Трубной артист играет с 2007 года.

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